شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تكشف أول أجر لها فى عروض الأزياء: كان 300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أول أجر حصلت عليه من الإعلانات ومشاركتها في عروض الأزياء، قائلة إن أول مشاركة لها كانت في عام 1996 وحصلت على 300 جنيه في أول عروض الأزياء.

وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: كان لدى دفتر أدون فيه تاريخ كل إعلان وماذا حصلت من أموال في كل إعلان.

وتابعت نيكول سابا: أناس كثيرون جاءوا لمصر وعملوا في مصر من لبنان، فتحية كبيرة لمصر فهى تحتضنن كثير من البنانين والسوريين ودائما تحتضن الجميع.

وحول تحدثها مع زوجها في الأعمال الفنية دائما في المنزل، قالت نيكول سابا: لا نتحدث في البيت طول الوقت عن أحاديث فنية.