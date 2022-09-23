مفاجأة.. نهال عنبر: هشام سليم أخبر أسرته بموعد وفاته (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان هشام سليم أخبر عائلته بموعد وفاته.

قالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "هو قال إنه ماشي 22، قال لأخوه خالد وللفنانة يسرا، قالوله رايح فين؟، قالهم، هم قالولي همشي 22، وقتها كان في فترة مرضه".

وأضافت: "قالهم همشي تن تن، عشرة إلا عشرة يعني، وهو توفي عشرة إلا عشرة".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشترك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.