نهال عنبر تكشف سبب عدم إقامة عزاء للفنان هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب عدم إقامة عزاء للفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "هو موصي إنه ميتعملوش عزاء، وأسرته رافضة تنفيذا لوصيته".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشترك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.