"هروح أعمل إيه؟".. أسباب رفض هشام سليم عضوية النادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حكى الفنان هشام سليم الذي رحل أمس عن عمر يناهز 64 عاما، عن أسباب عدم قبوله عضوية النادي الأهلي، وذلك أثناء ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية " cbc" عام 2017.

وقال الفنان هشام سليم: "محمود طاهر كلمني وقالي إحنا جاهزين بالكارنيهات، قولتله يا محمود أنا عمري ما رحت النادي الأهلي من صغري، ولا عاوز كارنيه النادي الأهلي، أنا كل اللي بتكلم عليه المبدأ بتاع الفكرة، إن يجي حد أبويا يكون قايله اعملولهم كارنيهات ويفضل طول الفترة دي ميعبرناش، أنا هروح الأهلي أعمل إيه دلوقتي؟، أنا معرفش فيه حد هناك، بشكركم وأشكر كل مجلس الإدارة، أنا مش محتاج الكارنيه، ممكن حد تاني ياخده".

وأضاف: "معملناش كارنيهات، لأن كنا بنروح نادي الجزيرة أقرب لنا من البيت، وبنروح مشي ونرجع مشي مع الدادة، وكبرنا وترعرعنا، وأبويا نفسه قالنا لو جيتوا النادي الأهلي وعملتوا المشاكل اللي بتعملوها أنا هدبحكوا، حبي للنادي الأهلي الكارنيه مش اللي هيزوده ولا ينقصه".

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشترك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.