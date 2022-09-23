عفاف شعيب: "واحدة عملتلي سحر عشان جوزي يسيبني والعربية اتقلبت بيها بعد دعوتي عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن تعرضها للسحر وزوجها رجل الأعمال رياض العريان.

وقالت عفاف، في تصريحات ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة إم بي سي مصر: "واحدة عملتلي سحر عشان جوزي يسيبني وتخطفه مني، ولكن أنا قولت يا رب إنت وكيلي وبالفعل العربية اتقلبت بيها وعايشة طول عمرها عاجزة لأن عمري ما دعيت ربنا إلا وجابلي حقي، وأنا انفصلت عن زوجي ساعتها لأن العقد بيني وبينه انتهى خلاص.. زي المسلسل العقد بينتهي بعد ما بيخلص".

وأضافت: "عمري ما أخدت فلوس من زوجي رياض العريان زي ما الناس بتقول إني تزوجته عشان الفلوس.. بالعكس مرة كنت عايزة أشتري عربية مرسيدس سنة 1988 ومكنش فيه تقسيط والمبلغ كان كبير ويصل لـ 45 ألف جنيه، وطلبت اني أستلف منه الفلوس ورفض وقالي عربيتك حلوة مش محتاجة تغيريها.. وربنا بعتلي شغل والحمد لله جبت العربية من فلوسي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب حكاية "واحد في المية" من مسلسل "زي القمر"، مع صابرين ومدحت صالح، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.