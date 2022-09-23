عائشة بن أحمد أنيقة وفنانة على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هايدي كرم

أطلت الفنانة هايدي كرم على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أبيض جذاب، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نسرين أمين

خطفت الفنانة نسرين أمين أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية من على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أخضر أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مايان السيد

لفتت الفنانة مايان السيد أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الجذابة حيث ارتدت فستانا كلاسيك أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

عائشة بن أحمد

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد على جمهورها ومتابعيها بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تارا عماد

شاركت الفنان تارا عماد جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الفنية، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أميرة أديب

شاركت الفنانة أميرة أديب جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الجذابة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أمير المصري

شارك الفنان أمير المصري جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور، حيث ارتدى ملابس كلاسيكية أنيقة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سلمى أبو ضيف

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف أنظارجمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".