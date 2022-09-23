إيرادات الأربعاء.. "أشباح أوروبا" الأول و"كيرة والجن" يتفوق على "تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "أشباح أوروبا"، "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، "خرجوا ولم يعودوا"، وحققت أمس الأربعاء 21 سبتمبر إيرادات وصلت 553 ألفًا و926 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "أشباح أوروبا" بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 138 ألفًا و215 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 114 ألفًا و511 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وفاز بالمركز الثالث فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 111 ألفًا و992 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 104 آلاف و326 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 66 ألفا و322 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السادس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 15 ألفا و387 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وحصل على المركز السابع فيلم "الدعوة عامة" محققا 3 آلاف و41 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.

وجاء في المركز الثامن والأخير فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بعد تحقيقه 132 جنيها، إخراج حسن السيد، بطولة دينا محسن.