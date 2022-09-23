من أمام المقابر.. الجمهور يتداول صورًا لنجل هشام سليم: شعور مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"نور" نجل الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 64 عاما.

وظهر نور هشام سليم في حالة حزن شديد أمام المقابر التي استقبلت جثمان والده، وبدت عليه علامات الصدمة، أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل.

وعبر رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع نجل الفنان هشام سليم، وعلق أحدهم: "ولا يعرف معنى الفقد إلا من فقد أبوه سنده وضهره، الله يرحمه ويسامحه"، وأضاف آخر: "فعلا، شعور مميت فقدان الأب، ربنا يصبره ويرحمه"، وأضاف آخر تعليقا: "ربنا ما يكتبها على حد نظرة الغياب بدون رجعة ونظرة الفقد اللي راح سند وظهر وصديق وأخ ربنا يرحم الغايبين".

شُيعت عصر اليوم الخميس 22 سبتمبر، جنازة النجم الكبير هشام سليم الذي غادر عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 64 عامًا.

وشهدت جنازة الفنان الكبير مشاركة نجوم الوسط الفني، والذين بدت عليهم علامات التأثر والحزن، وبينهم: ليلى علوي، المخرج خالد جلال، ماجدة زكي، طارق النهري، أحمد السقا، دنيا سمير غانم، كريم عبد العزيز، فكري صادق، إلهام شاهين، سامح الصريطي، عمرو محمود ياسين، وفاء عامر.

هشام سليم ترك إرثا فنيا كبيرا بدأه بالمشاركة في فيلم إمبراطورية ميم أمام الفنان الراحلة فاتن حمامة والفنان الراحل أحمد مظهر، وعودة الابن الضال، ومن بين أشهر أعماله: الأراجوز، كريستال، يا دنيا يا غرامي، لقاء على الهوا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، درب الطيب، حرب الجواسيس، ملك روحي، محمود المصري.