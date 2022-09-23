شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات هشام سليم مع والده.. نصيحة بسبب الغرور ومقارنة مع رمز الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم الراحل هشام سليم حياته لاعبا لكرة القدم، فلم ينجُ من المقارنة بينه وبين والده لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي صالح سليم ورئيس النادي فيما بعد، ولم يستطع الانتظام في التدريبات لأنها كانت تعطله عن الدراسة، فاضطر إلى ترك كرة القدم.

وتحدث هشام سليم في تصريحات إعلامية عن مقارنته بأبيه قائلا: مفيش مقارنة.. صالح سليم نموذج لا يتكرر.. مهما كنت وصلت لشيء في الكرة لن أصل إلى ما وصل إليه صالح سليم.. حتى الآن لم يصل أحد إلى مجد صالح سليم.. لكن فى الفن أنا أحسن".

اعترف الفنان هشام سليم بإصابته ببعض من الغرور خاصة بعد مشاركته فى فيلم "إمبراطورية ميم" وبات مشهورا وسط أصدقائه وفي الشارع، وتنبأ له الجميع بالنجومية، ودائما كان والده صالح سليم يحذره من الغرور ويقول له "فوق لنفسك.. آخر واحد بيكتشف إنه مغرور الشخص نفسه". وأكد هشام سليم أنه سرعان ما انتبه للأمر، وأن من يعرفه عن قرب يدرك أنه ليس مغرورا، إذ حكى أن زملاءه فى الجامعة فى نهاية أول عام دراسى صارحوه بأنهم كانوا يعتقدون أنه مغرور لكن بعدما عرفوه عن قرب اكتشفوا أنه على العكس من انطباعهم الأول عنه، وأرجع "سليم هذا إلى أنه خجول ولا يختلط سريعا مع الناس المحيطة."

هشام سليم، كان حريصا على التعرف على العالم الآخر من حياة البسطاء، فكان يذهب مع مربيته إلى الحى الذى تسكن فيه ويقضى معها الأعياد والإجازات وعاش تلك الحياة البسيطة ووجد متعته فيها.

وواجه هشام سليم في بدايته بعض الأقلام النقدية التي ركزت فقط على انه ابن صالح سليم، فذلك كان دائمًا مثار اتهام العديد من النقاد وأداة المشككين في موهبته، إذ اُتهم بأن الفنان الكبير عمر الشريف اختاره فى فيلم "الأراجوز" لأنه صديق لوالده صالح سليم، وكذلك فاتن حمامة اختارته فى "إمبراطورية ميم" لأنها كانت صديقة الأسرة، وكان رد هشام سليم على هؤلاء كاف حين قال: "لو كان خدنى عشان كدة ولم أثبت نفسى يبقى عندكوا حق.. لكن مدام أنا أثبت نفسى قدام عمر الشريف يبقى أنتوا غلطانين".

ولقب هشام سليم بـ"نجم التسعينيات" فلم يكن يستطع النوم فى بيته بسبب كثرة استقبال المكالمات التليفونية حتى فى أوقات نومه، لكنه رفض اللقب وتمنى أن يطلق عليه "ممثل التسعينيات" وليس النجم، فلم يكن يفضل لقب نجم على الإطلاق، وقال: أنا ممثل أولا وأخيرا وبحب شغلى.. وأحب الناس تكون مبسوطة باللى أنا أقدمه.. وهذا ما أطمح فيه".

تميزت بعض أدوار الفنان هشام سليم بالتمرد، إذ جسد في بدايه شخصية الشاب الشقي أو المتمرد ففي "امبراطورية ميم" اختارته فاتن حمامة لتجسيد دور أحد أبنائها، يقول هشام سليم عن تلك التجربة: "فاتن حمامة كانت أما ليست لي أنا وحدي ولكن للجميع، لذلك أعتبر نفسي حقا من المحظوظين بأن كانت بدايتي وأول تجاربي في التمثيل مع فاتن حمامة.. وأقول إن فاتن حمامة كانت السبب الأول في حبي للتمثيل".

بعدها بسنوات اختاره المخرج يوسف شاهين للمشاركة فى فيلم "عودة الابن الضال" وقدم شخصية شاب أنهى المرحلة الثانوية، ويريد الهجرة إلى أوروبا لدراسة علوم الفضاء، رافضاً لقرارات والده وجبروته الذي يتحكم في مصير كل من في القرية.