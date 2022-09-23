شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ"الخليج 365": حفل مهرجان رشيد تزامن مع عيد ميلادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بالغناء في مهرجان رشيد تلك المدينة العزيزة على قلبه، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن السعادة اكتلمت، خاصة أن ذلك اليوم هو عيد ميلاده. وأضاف قمر أنه يوجه الشكر لدار الأوبرا التي أتاحت له الفرصة بالغناء في حفل افتتاح مهرجان رشيد فى دورته الأولى.

وبدأ النجم مصطفى قمر حفله الغنائي ضمن فعاليات أولى أيام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى التي تقام في ميناء دمياط بأغنية "جت تصالحني" وسط تفاعل كبير من الجمهور.