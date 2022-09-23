شكرا لقرائتكم خبر عن "انتى حولة".. موقف محرج لـ منى زكى فى اختبارات "فنون مسرحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال الحلقة كشفت منى زكى أنها تقدمت لاختبارات الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية دون علم أبيها، لأنه كان يؤمن بضرورة حصولها على الليسانس من كلية الإعلام أولا.

وأضافت منى زكى: "الدكتور جلال الشرقاوى سألنى فى الاختبارات (أنتى حولة؟)، عشان كنت لابسة نضارة، واكتشفت إن أنا نجحت فى الاختبارات بعدها. ورشحت بعدها إلى أول أعمالى مسلسل العائلة".

كما قصّت منى زكى كواليس لقائها الأول بالنجمة سعاد حسنى فى طفولتها خلال تواجدها فى أحد الفنادق برفقة أسرتها.