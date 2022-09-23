شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن وفاة الفنان هشام سليم: "الواحد بدأ يخاف من الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إلهام شاهين وفاة الفنان الراحل هشام سليم، مبديةً حزنها وأسفها الشديد على وفاته، وداعية له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وقالت شاهين خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية "شافكي المنيري" مقدمة برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، "الأحباء يفارقونا ويذهبوا بعيدًا، والشخص يخاف من الدنيا بالفعل الآن".

وأضافت: هشام له بصمات وأعماله ستظل خالدة، لافتةً إلى أن آخر أعمال قدمتها معه كان الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، وكان وقتها العمل موجع بالنسبة إلينا رجوعًا لرحيل الفنان ممدوح عبدالعليم وقتها.

وتابعت، التقيته آخر مرة منذ 6 شهور بعد إعلان مرضه، ولم أقابله بعدها بسبب تعرضه لجلسات الكيماوي، فكنا نطمئن من بعيد خوفًا عليه، مردفة: "كان يدخل المستشفى ويخرج مرارًا".

وأُعلنت وفاة الفنان الكبير هشام سليم، صباح اليوم الخميس، عن عمر 64 عامًا، وشيعت من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.