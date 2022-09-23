شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: كان لدى قصة حب قبل أحمد حلمى لكنها فشلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وكشفت منى زكى خلال الحلقة أنها كان لديها قصة حب قبل زواجها من حلمى لكنها فشلت، بعدها نصحنها والدها نصيحة قائلة: "بابا قا لى خليكى يا منى زى النجيلة.. بمعنى أن الحركة قد تكون أبطأ عند السير على النجيلة لكن بعد المرور منها يعود الإنسان إلى سرعته العادية من جديد".

وقصت منى زكى قصة تربيتها كلبا فى غرفتها دون معرفة أمها، قائلة: "أهدانى شخص كلبا، خبيته فى الدرج عشان ماما متعرفش.. وكنت أضع له الطعام والماء داخل الدرج وأغلق باب الغرفة، لكن أمى اكتشفت الأمر فى النهاية".

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.