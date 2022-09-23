شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: لهذا السبب أحببت أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وكشفت منى زكى أسباب حبها لأحمد حلمى قبل الزواج، قائلة: "حلمى حنين ومش بيتكسف يقول مشاعره على عكس الرجالة، حبيت ده جدا وما زلت".

وصرحت منى زكى أن أبيها لم يوافق على زواجه من حلمى فى البداية، لشدة حبه لها وكان يقول: "مين ده اللى جاى ياخد بنتى منى.. لكن فى النهاية أبويا توفى على إيدى أنا وحلمى".

وأشادت منى زكى بصوت المطربة منى فاروق التي حلت ضيفة أيضا على الحلقة، وقالت: "الغناء صعب جدا.. أحمد حلمى بيحب يغنى لعلى الحجار فى البيت، لكن بيغنى غلط".

ويبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.