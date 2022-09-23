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نيكول سابا تكشف أسباب ظهورها برموش خلال ولادتها: ولدت قبل الميعاد بـ 10 أيام

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أسباب ظهورها خلال ولادتها لابنتها برموش في عينها، قائلة: ظهرت بالفعل برموش في عينى خلال إجرائى عملية الولادة لأن الولادة تمت قبل موعدها المحدد لها.

 

وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى،  : ولدت قبل 10 أيام من ولادتى، وكنت قاعدة في البحر على الشاطئ وفاجئة وجدنا ميعاد الولادة وذهبت للمستشفى.

وتابعت الفنانة نيكول سابا: بعد ولاتى فوجئت أن شعر ابنتى أسود، رغم أن عائلتنا كلها كان شعرها ملون.

وقالت الفنانة نيكول سابا، إن الفنان محمود حميدة كاريزما جبارة ، والفنانين الثقال نتعلم منهم خلال عملنا معهم مثل صلاح السعدى وخالد زكى ومحمود حميدة.

 

 

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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