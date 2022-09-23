شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تكشف أسباب ظهورها برموش خلال ولادتها: ولدت قبل الميعاد بـ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أسباب ظهورها خلال ولادتها لابنتها برموش في عينها، قائلة: ظهرت بالفعل برموش في عينى خلال إجرائى عملية الولادة لأن الولادة تمت قبل موعدها المحدد لها.

وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، : ولدت قبل 10 أيام من ولادتى، وكنت قاعدة في البحر على الشاطئ وفاجئة وجدنا ميعاد الولادة وذهبت للمستشفى.

وتابعت الفنانة نيكول سابا: بعد ولاتى فوجئت أن شعر ابنتى أسود، رغم أن عائلتنا كلها كان شعرها ملون.

وقالت الفنانة نيكول سابا، إن الفنان محمود حميدة كاريزما جبارة ، والفنانين الثقال نتعلم منهم خلال عملنا معهم مثل صلاح السعدى وخالد زكى ومحمود حميدة.