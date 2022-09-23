شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان "مسرح بلا إنتاج" يكشف تفاصيل دورته الـ12 قبل انطلاقه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، الذي من المقرر أن تنطلق دورته الـ12 دورة الفنان الكبير "سمير غانم" غداً على مسرح مكتبة الإسكندرية، إن جديد هذه الدورة من المهرجان تغيير اسمه إلى مهرجان الإسكندرية المسرح الدولي (مسرح بلا إنتاج) بدلا من مهرجان مسرح بلا إنتاج، وكذلك وصول عدد الورش المصاحبة للمهرجان إلى 6 ورش فنية، كما أن هناك مشاركات دولية لأول مرة مثل قطر وكوسوفو ورومانيا والجزائر.

وعن سبب تغيير اسم المهرجان في هذه الدورة قال: "يمكننا القول إنه تم تطوير الاسم بدلا من تغييره ويعود ذلك لأن المهرجان أصبح الأكبر في الإسكندرية ويستوعب أكبر عدد من الفنانين المشاركين والمنظمين، لذلك فوجدنا ارتباطا كبيرا بين المهرجان والمدينة، كما أن فلسفة بلا إنتاج وحدها أصبحت غير مناسبة لعدد من العروض المقدمة، فوجدنا أن يتسع المعنى لاستيعاب جميع أشكال العروض المقدمة".

وأضاف الفرن: "تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و69 عرضا أجنبيا، واستقرت اللجنة في النهاية على اختيار 3 عروض مصرية، وبرامج المهرجان 12 عرضا أجنبيا، ولدي طموح كبير للمهرجان فكل عام نشعر أننا في بداية الطريق، لكننا نطمح لزيادة ميزانية المهرجان المخصصة من الجهات الحكومية الداعمة ليتناسب وحجم المهرجان وأهميته، ربما هذه أكبر عقبة، بالإضافة لجلب عروض حصرية وجديدة ومحترفة".

وعن المكرمين قال: "سيتم تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان، أما في الختام سيتم تكريم الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة بدرية طلبة، الشاعر خميس عز العرب، المخرج صبحى يوسف، السينوغراف ماهر شريف".

ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة د. نيفين الكيلاني، ذلك المهرجان الذي أسسه د. جمال ياقوت، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويديره الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف.