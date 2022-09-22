شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: أنا وأحمد حلمى عيد ميلادنا فى يوم واحد.. ودى حاجة مش لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وكشفت منى زكى أن عيد ميلادها يتزامن مع يوم ميلاد زوجها أحمد حلمى، قائلة: "عيد ميلادنا فى يوم واحد، كنت فاكراه بيشتغلنى وبيرسم عليا وكدة، لكن طلع فعلا مولود فى نفس اليوم.. ودى حاجة مش لطيفة، كأنه مش يومك، وبطلنا نجيب هدايا لبعض".

وصرحت منى زكى أن أبيها قدم استقالته عندما أنجبت ابنتها الأولى، عشان يعمل معاها زى ما عمل معايا، كان يصحى الصبح بدرى، ييجى البيت عندى ويشترى لها الإفطار، كان بيحبها زيى وأكتر".