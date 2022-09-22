شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤلفين والملحنين" تهنئ الرئيس السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي علي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي من شأنها تشجيع الإبتكار والإبداع وتحفيز القدرة التنافسية للأفراد وللكيانات، وزيادة الموارد الإقتصادية للدولة ولمواطنيها وتحسين المنتج في كل المجالات الصناعية والتجارية والأدبية والفنية في مناخ يحترم الحقوق ويحميها ودولة إلتزمت دستوريا في المادة 69 من الدستور بحماية حقوق الملكية الفكرية ورعايتها، وجعلتها أهم ركائز الإصلاح ودعائم رؤية الدولة 2030.

وأكدت خلال بيانها على مكانة مصر وحضارتها وقيمها، قائلة: "نحن إذ نحتفل مع دولتنا بهذا الإنجاز الرائع فإننا نؤكد أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بصفتها أقدم كيان في مجال الملكية الفكرية وفي تحصيل حقوق أعضائها منذ عام 1945 وبما لديها من خبرات ومن إتفاقات وبروتوتوكلات دولية كعضو في الإتحاد الدولي لهيئات الإدارة الجماعية لتحصيل الحقوق في العالم مستعدون تمامًا لمساعدة كل مبدعي مصر في هذا الشأن وجاهزون بكل طاقتنا للتعاون مع الدولة ويشرفنا أن نقدم أقصي ما نستطيع لإنجاح أهداف هذه الإستراتيجية في المجالات الإبداعية في الفن والأدب وتحيا مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك مؤخرا في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.

وخلال مشاركته في الاحتفالية قام رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديم تحية إعزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلقِ حرص البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.