شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تكشف عن أول هدايا أحمد حلمى فى الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال اللقاء كشفت منى زكى عن أول هدايا أحمد حلمى لها، وقالت: "مرة جاب لى سلسلة ذهب ومكانش معاه فلوس، وأنا مجبتش له حاجة".

وأضافت منى زكى أن حلمى صارحها بحبه وقال لها بحبك فضحكت: "كانت مشاعرى متلغبطة، وقعدنا سنة ونص أصحاب بس". وتابعت: "أبويا كان رافض.. كنت بجيب قرايبى عشان يقنعوا بابا بجوازى من أحمد حلمى".

وعن حياتها فى البيت صرحت: "أنا بصحى مع عيالى الصبح، وبعد كدة بنزل أجيب طلبات البيت، وأرجع، أما أحمد حلمى يادوبك يروح مشوار للعيال".

وأكدت أن زوجها أحمد حلمى كان نفسه يخلف بنات، حتى جاء "يوسف" أصعب ابن فى أولادى، بنخاف منه، تربية البنات أسهل.