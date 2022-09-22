شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يتعاون مع مهندسة الديكور نهى برادة فى عمل مسرحى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى عودة مهندسة الديكور المسرحى نهى برادة، صاحبة ديكورات مسرحيات عديدة ومن أبرزها "ريا وسكينة"، "مدرسة المشاغبين"، "سيدتى الجميلة" إلى العمل مرة أخرى والتعاون معها فى عمل مسرحى جديد.

وكشف "قمر" عن مشاركة نهى برادة فى عمل مسرحى جديد سيعرض قريبًا، وعلق: "شرف ما بعده شرف رجوع رموزنا الكبار".

آخر أعمال سيدة الديكور المسرحى مسرحية "مولد سيدى المرعب" عام 1999، من بطولة الراحل نجاح الموجى، وتجاوزت مسيرة عملها 30 عاماً صممت خلالها ديكورات لأعمال بلغت 160 مسرحية لمسارح الدولة، كما صممت لمعظم الفرق التجارية مثل الفنانين المتحدين، فرقة أمين الهنيدى، وفرقة الريحانى.

وكشفت نهى برادة فى حوار سابق أنها من الممكن العودة للمسرح ولكن بشرط وجود سيناريو جيد ومهندسين جيدين، مضيفة: "ولا أمانع فى العمل مع الشباب، إذا كان لديهم اهتمام بالتفاصيل وحس فنى".