شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تعزف أغنيات عدوية ووردة فى حفل مهرجان رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت عازفة الماريمبا المطربة نسمة عبد العزيز حفلا ضمن فعاليات أول أيام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وتضمن الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها أكدب عليك، وكركشنجي دبح كبشه، وحلو المكان، ويا حلو صبح، والغزالة رايقة، وتعالى أدلعك، وعلى رمش عيونه، واليوم الحلو ده، وسهر الليالي.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة، ويحيي بعد قليل النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا.

يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء تقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.