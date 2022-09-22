شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن تكريم السعدني بمهرجان القاهرة للدراما: قدمت معاه أحلى أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إلهام شاهين، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن، في مهرجان القاهرة للدراما، بدورته الأولى.

وقالت إلهام شاهين: "مجرد وجود اسم يحيى الفخرانى يعنى احنا هنثق ونحترم وننتظر أن ده يبقى شيء كبير وشيء له قيمة وله احترامه، وأنا سعيدة جدا بوجود يحيى الفخرانى رئيس المهرجان، وسعيدة جدا بوجود إنعام محمد على وبعشقها مخرجتنا الكبيرة كرئيسة للجنة التحكيم وكل لجنة التحكيم مشرفة، وبشكر كل الناس في الكواليس اللى تعبوا عشان ينظموا هذا المهرجان بالمستوى الشيك ده".

وأضافت في حديثها: "مهرجان الدراما لا يقل عن أي مهرجان سينمائى كبير زى مهرجان القاهرة، شىء مشرف ومحترم وجميل وأنا فرحانة، وأى مهرجان فنى بيبقى كدة احتفال للفن وبنبقى جايين فرحانين ومبسوطين وبتبقى فرصة للتلاقى على فكرة ومش بنشوف بعض طول الوقت بنلتقى لما نكون بنشتغل أو في المهرجانات طبعا إلا قلة من الأصدقاء القريبين أوى بنلتقى".

وعن تكريم صلاح السعدنى قالت إلهام شاهين: "قدمت معاه أحلى أعمالى طبعا وكان آخرهم ليالى الحلمية بعشقه وفنان كبير وقدم للدراما كتير جدا وأعمال ناجحة ومحترمة وقيمة، وممدوح الليثى من أكبر وأهم الناس ولما كان ماسك بجد الدراما أعظم أعمال اتقدمت للدراما كان في وقت الأستاذ ممدوح الليثى، ويستحق كل التكريم، والمخرج جمال عبد الحميد مخرجنا اللى قدم أجمل الأعمال على شاشة التليفزيون، وبنشكرهم من كل قلبنا على القيمة الكبيرة للى قدموها للدراما اللى خلت اسم مصر يبقى الريادة".

وعن الجنود خلف الكاميرات، قالت: "بنحبهم جدا وبنحترم مجهودهم ومن غيرهم احنا مايفعش نعمل شغل كويس وبيتعبوا أوى بجد، وبنقول لهم شكرا على تعبكم والساعات الطويلة الشاقة، احنا مهنتنا بجد من اللى قدام الكاميرا وخلف الكاميرا أصعب مهنة ده في أيام بنشتغل بالـ 25 و26 ساعة يعنى بنعدى الـ 24 ساعة، ممكن ممثل يعقد في مشهد من غيره، أما العمال خلف الكاميرات شغالين في كل المشاهد ربنا يكون في عونهم، وبنشكرهم على مجهودهم وربنا يخليهم لينا".