شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: أنا خجولة ولكن على المسرح بنسى نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إنها خجولة ولكن على المسرح تنسى نفسها، موضحة أن هذا يعد تناقضا بعض الشىء.

وأضافت نيكول سابا، خلال برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة سى بى سى، إنها إذا شعرت أن أي أحد من الجمهور زهق تكون غاضبة، فلا بد أن يكون كل الجمهور متحمسا خلال تواجدها على المسرح.

وتابعت نيكول سابا: "أتواجد في مصر وأذهب لها بشكل كبير، ولكن وضع لبنان للأسف عمل حالة قفلة لدي، فلم يعد لدى حالة مزاجية، والفن والغناء مزاج ولكن الحالة المزاجية لم تكن لطيفة خلال الفترة الماضية".