شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: مهرجان القاهرة للدراما مكسب كبير لصناعها فى مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عصام السقا لـ"الخليج 365" إن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى جاء بمستوى عال من التنظيم، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها للمهرجان، خصوصا أن المهرجان يعطي رواد هذه الصناعة حقهم ويتوج تعبهم على مدار العام.

وأضاف عصام السقا أن المهرجان جاء مشرفا لمصر والوطن العربي بشكل التنظيم الذي خرج به، متمنيا أن تتوالى دوراته فى الأعوام المقبلة خاصة بعد نجاح نسخته الأولى.

وأكمل عصام السقا حديثه بأن اختيار الدكتور يحيى الفخراني رئيسا للدورة الأولى فى محله، ومنح المهرجان مصداقية كبيرة جعلت النجوم يثقون فى اختيارات لجنة التحكيم ويحرصون على التواجد.

ومنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتولت شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وبثت فعاليات المهرجان حصرياً شاشة قناة DMC.