آخر ظهور للفنان هشام سليم قبل وفاته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 64 عاما.

وبدت علامات المرض عليه في إحدى الصور التي تم تداولها باعتبارها آخر ظهور للفنان هشام سليم، حيث ظهر فيها مع ابنه نور، بالإضافة إلى صور أخرى ظهرا فيها سويًا أثناء قضائهم نزهة صيفية على متن أحد المراكب النيلية.

يذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عامًا متأثرا بصراعه مع مرض السرطان، تاركًا إرثا من الأعمال الفنية، بينها الراية البيضا، أرابيسك، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، الأراجوز، يا دنيا يا غرامي.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي بطولة أحمد عز، وهند صبري.