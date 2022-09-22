نسرين أمين جريئة على شاطئ البحر.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، وارتدت ملابس قصيرة على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة نسرين أمين إعجاب جمهورها ومتابعيها، إذ علق أحدهم: "قمر الحلوين"، وأضاف آخر: "القمر".

يذكر أن نسرين أمين شاركت في فيلم "واحد تاني" الذي عُرض في عيد الفطر الماضي بدور السينما، وهو من بطولة أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن أخر أعمال نسرين أمين التليفزيونية مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبدالعزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل "حرب الجبالي"، من إنتاج المنتج صادق الصباح.

وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا".

مسلسل "حرب الجبالي" بطولة سوسن بدر، صلاح عبد الله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.