مفاجأة يكشفها منتج فيلم الناظر عن هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري عن أحد المواقف التي جمعته بالفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 64 عاما.

وكتب "الهواري" عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وكما هي حال الدنيا نفارق الاحباب وتترك الذكرى والاحزان! غالي آخر قد رحل، وترك كلمات مؤثرة في ذاكرتي".

وتابع: عندما دعوته إلى مكتبي لتوقيع عقد فيلم "الناظر"، كان الموعد الساعة الرابعة والنصف أتذكر جيدًا، وقد حضر إلى المكتب الساعة الثالثة والنصف في مفاجأة غير مسبوقة وقد ترك لي رسالة مكتوبة على السيناريو وكأنه يعتذر ومحرج من مقابلتي، أو أن الفيلم معجبهوش أو الدور غير مناسب له.

وأضاف: "ولكن كانت المفاجأة التي تناسب اختلافه وأخلاقه كما عرفته فيما بعد، ولا زلت احتفظ بها ونصها كالآتي، إلى المنتج الشاب مجدي الهواري توقيعي على السيناريو بمثابة توقيعي على العقد على دور حسين، لمساندة بطلك علاء الدين مصحوبة بإعجابي بذكائك الشديد لاختياراتك لعناصر الفيلم، أخجل من رفض هذا الفيلم".

واختتم: "الله يرحمك ويغفر لك، لن ننساك وإلى اللقاء، الفاتحة".

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير هشام سليم عن عمر يناهز 64 عامًا متأثرا بصراعه مع مرض السرطان، تاركًا إرثا من الأعمال الفنية، بينها الراية البيضا، أرابيسك، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، الأراجوز، يا دنيا يا غرامي.