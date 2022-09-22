"قضايا ومحاضر".. كواليس خلاف هشام سليم وياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت ياسمين عبدالعزيز: "البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب".

منذ ست سنوات تقريبا، نشب خلاف بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان هشام سليم بسبب ابنته، هنا نستعرض سبب الخلاف بينهما:

مشادة بين ابنة هشام سليم وياسمين عبدالعزيز

في شهر أغسطس 2016 وقعت في منطقة الساحل الشمالي مشادات بين ابنتي هشام سليم وياسمين عبدالعزيز، على إثر مطالبة الأخيرة الفتاتين بخفض صوت التلفاز، وهو ما أدى إلى وقوع الاشتباكات، وحررت ياسمين محضرًا ضدهما تتهمهما بالاعتداء عليها وضربها.

في السياق ذاته، رد الفنان هشام سليم على تحرير ياسمين عبدالعزيز محضرًا ضد ابنتيه وشرح تفاصيل الواقعة، وأن ما حدث أن ياسمين عبدالعزيز ذهبت لمنزله في الساحل الشمالي المجاور لمنزلها، وطلبت من ابنتيه خفض صوت التلفاز، واستجابت إحداهما للطلب، فيما كانت ابنته الأخرى مشغولة بالحديث في الهاتف، فاعتقدت ياسمين عبدالعزيز أنها تقوم بتصويرها، ولذلك تهجمت عليها وجذبتها من شعرها، وعلى الفور تدخلت ابنته الأخرى لتدافع عن شقيقتها ووقعت المشاجرة".

حكم قضائي بحبس ابنة هشام سليم

وبعد مرور نحو 5 أشهر من الواقعة، أعلن الفنان هشام سليم صدور حكم قضائي بحبس ابنته 3 أشهر في القضية، وقال سليم في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ابنته البالغة من العمر 17 عاماً صدر حكم ضدها بالحبس 3 أشهر.

وكتب في تغريدة ثانية، أن قوات الأمن بقسم شرطة الهرم توجهت للقبض على ابنته داخل مدرستها، وأضاف سليم، عبر صفحته الشخصية الخاصة بـ "فيسبوك": "السيد وزير الداخلية، اليوم، وصل إلى مدرسة بنتي القاصر بوكس من قسم الهرم أبو النمرس للقبض على بنتي في المدرسة، هل هذا يعقل، في المدرسة، هل وصلنا إلى هذا الحد".

تنازل ياسمين عبدالعزيز عن قضيتها ضد ابنة هشام سليم

وفي نفس العام 2016، تنازلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن قضيتها ضد ابنة الفنان هشام سليم، ونشرت صورة معها، وعلقت: "بعد اعتذار زين هشام والأستاذ هشام سليم قررت أن أتنازل عن القضية وعفا الله عما سلف".

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشترك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.