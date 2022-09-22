أحمد السقا مصابا في جنازة الفنان هشام سليم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان أحمد السقا على حضور جنازة الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 64 عاما.

وظهر السقا في الجنازة مصابا، إذ كان يضع رباط ضاغط على ذراعه.

وشهدت جنازة الفنان الكبير مشاركة عدد كبير من الفنانين بدا عليهم علامات التأثر والحزن، وبينهم: ليلى علوي، المخرج خالد جلال، ماجدة زكي، طارق النهري، دنيا سمير غانم، كريم عبد العزيز، فكري صادق، إلهام شاهين، سامح الصريطي، عمرو محمود ياسين، وفاء عامر.

هشام سليم ترك إرثا فنيا كبيرا بدأه بالمشاركة في فيلم إمبراطورية ميم أمام الفنان الراحلة فاتن حمامة والفنان الراحل أحمد مظهر، وعودة الابن الضال، ومن بين أشهر أعماله: الأراجوز، كريستال، يا دنيا يا غرامي، لقاء على الهوا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، درب الطيب، حرب الجواسيس، ملك روحي، محمود المصري.