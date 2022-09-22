على طريقة محمد رمضان.. عادل مجدي كامل يرد على "الجيم لا يرحب بك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعان عادل مجدي كامل بطريقة النجم محمد رمضان التي فاجأ بها الجميع مؤخرا بذهابه لمحافظة الإسكندرية عبر فيديو يرد من خلاله على الحملة الممنهجة التي صدرت تجاهه من حسابات وصفحات وهمية مزيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي روجت لشائعات إلغاء حفل "رمضان" بالإسكندرية المقرر لها 7 أكتوبر المقبل.

ونشر عادل، مقطع فيديو، بطريقة كوميدية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حق الرد على الحملة الممنهجة ضدي في طريقي للجيم.. ثقة في الله محبة".

وقال عادل، بالفيديو: "صباح الخير عليكم جميعا، الكوتش عبدالله محمد بيدعم حملة (الجيم لا يرحب بك يا عادل مجدي يا كامل)، والجريدة الرسمية تدعم حملة الجيم لا يرحب بك يا عادل مجدي يا كامل، مع اني رايح بقالي 5 أيام بس، لسه بدري، ربنا يقدرني وأنزل الجيم، وألعب على جهاز جهاز، أنا سمعت إن الجيم لا يرحب بيا، وأنت بتدعم الحملة دي، أنا نازل الجيم دلوقتي على رجلي، ومن غير ازارة مياه".

وعلقت الفنانة مها أحمد، والدة عادل مجدي كامل، على الفيديو، قائلة: "يا عادل في مظاهرة تحت البيت، كل الأهالي والمنطقة اللي فيها الجيم والكوتش عبدالله عايزينك تاخد معاك إزازة المياه، ابعتهالك يا قلبي.. أقسم بالله هموت".

وكان النجم محمد رمضان، تصدر تريند تويتر، بعد حشد جماهيري ومظاهرة حب وحفاوة الاستقبال التي حظي بها من أهالي محافظة الإسكندرية بجميع شوارعها وميادينها عقب سفره إليها مساء أمس الأربعاء.

والتقى "رمضان" بجمهوره في محافظة الإسكندرية عقب الشائعات التي ترددت مؤخرا من صفحات مأجورة بشأن حفله الغنائي المقرر إقامته في الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وسادت حالة من الحب والفرحة بين شعب الإسكندرية بتواجد النجم محمد رمضان بينهم، معربين عن مدى حبهم واحترامهم له.

وحرص جمهور "رمضان" بالإسكندرية على احاطته بمشاعر يمتلأها الحب المتبادل بينهما، والتف الجميع حوله تعبيرا عن مدى حبهم له والتقاط الصور التذكارية معه.

ومن المقرر أن يحيى رمضان، حفلا غنائيا كبيرا بمحافظة الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في جميع ميادين وشوارع عروس البحر المتوسط.

يأتي حفل "رمضان" بمحافظة الإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها النجم بالساحل الشمالي ورفعت شعار "كامل العدد".

كما أجرى محمد رمضان، قبل حفلي الساحل، جولة غنائية عالمية، حيث أحيا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.