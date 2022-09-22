"أبويا قال عنه كده".. لماذا هاجم هشام سليم محمود الخطيب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

في حوار قديم، كشف الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 64 عاما، عن رأيه في محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، وذلك في لقائه التليفزيوني ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية "القاهرة والناس" 2020.

وقال الفنان الراحل: "رأيي في الخطيب إيجابي وسلبي، إيجابي الخطيب مفيش زيه في الكورة، لاعب جبار، لا يصلح للإدارة مكانش ينفع أقول عليه لا يصلح إلا لما يمسك الإدارة، لكن اللي أعرفه إن والدي قال عليه رجل غير واضح، وده اللي أنا قولته، وناس كتير شتموني ورديت عليهم في الأول وبعدين قفلت الأكونت بعدها كذا شهر".

وتابع: "قبل ما يتقدم للانتخابات في النادي الأهلي، مكنتش أقول عليه يصلح أو لا يصلح، ومقولتش عليه غير إن أبويا قال عليه رجل غير واضح".

جدير بالذكر أن هشام سليم رحل بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، تاركا إرثا من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية التي ستخلد ذكراه، بينها: الأراجوز، كريستال، شارع محمد علي، درب الطيب، أماكن في القلب، إمبراطورية ميم، عودة الابن الضال.