أحدث ظهور للمخرج وسام المدني بمهرجان القاهرة للدراما بصحبة مها أحمد.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج وسام المدني، على حضور حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى هذا العام ٢٠٢٢ والذي يرأسه الفنان القدير يحيى الفخراني، وأقيم مساء الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكان بصحبة المخرج وسام المدني، كل من الفنانين محسن منصور وأحمد التهامي ومها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.

ويعد هذا الظهور الأول لوسام المدني منذ انتهاء موسم دراما رمضان ٢٠٢٢ الذي شارك فيه بمسلسل "بيت الشدة ".

وشارك عدد كبير من الفنانين بمهرجان القاهرة للدراما، بينهم أمير كرارة وأحمد السقا ومنة شلبي والهام شاهين وريم مصطفى وداليا البحيري، وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال وسام المدني مسلسل "بيت الشدة" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٢ وشارك في بطولته وفاء عامر وأحمد وفيق وإيهاب فهمي ومحسن منصور وأحمد التهامي ومدحت تيخا.