شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: هشام سليم كان قويا وشامخا فى مرضه وراضيا حتى لحظاته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شهيرة عن حزنها الشديد لرحيل الفنان هشام سليم بعد رحلة معاناة مع المرض، مؤكدة أن الفنان الراحل كان قويا فى التعامل مع مرضه، ويقف شامخا وراضيا بقضاء الله رغم صعوبة مرضه حتى اللحظات الأخيرة في حياته.

وأضافت النجمة شهيرة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الفنان هشام سليم هو الذي كان يصبر كل من كان يواسه في مرضه، وتابعت: "هشام سليم كان ابن ناس على حق وتربيته عالية ومحب لكل زملاؤه".

واستكملت: "هشام سليم كفنان من أسرة عريقة والناس كلها عارفة قيمته كفنان وقلبه كان نضيف وأخلاقه عالية".