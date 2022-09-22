شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد فى شوارع نيويورك بعد تأكيد علاقتها مع ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت عارضة الأزياء جيجي حديد الأنظار أثناء نزهتها في شوارع مدينة نيويورك مؤخراً، وذلك بعدما تأكد ارتباطها بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو وفقاً لأكثر من تقرير خلال الفترة الأخيرة.

جيجي حديد بدت متألقة للغاية خلال الصور الذى نشرها موقع ديلي الميل بتقريره الذي أكد فيه أن عارضة الأزياء الشهيرة تحرص دوماً على التميز عبر اطلالاتها المختلفة، وهو ما تميزت به بظهورها الأخير.

جيجي حديد

وكان تقرير جديد أكد أن الثنائي ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد دخلا فى علاقة حب رسمية، وذلك بعد إثارة التكهنات الرومانسية في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما نشر موقع usweekly.

وفقًا لما جاء على موقع The Sun فقد أخبر الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو زملاءه أنه لا يريد أن تصبح علاقته مع جيجي حديد حديث الساعة هو يأخذ الأمور ببطء ولا يوجد شيء رومانسي حتى الآن ولكنه قد يكون على الاستعداد للاستقرار في حياته العاطفية، كما أضاف مصدر لموقع The Sun أن ليوناردو أراد دومًا مقابلة شخص لديه ذات وجهات النظر الخاصة به ويبدو أن جيجي حديد هى تلك الشخصية، مضيفًا أن ليوناردو يرى أن جيجي تبدو ناضجة جدًا بالنسبة لعمرها.



عارضة الأزياء جيجى حديد

وأوضح المصدر أيضًا أن ليوناردو يرى أن جيجي صيد ثمين ويريد أن يرى إلى أين ستتجه علاقتهما معا مضيفًا أن ليوناردو يشعر أنه مستعد للقيام بما قام به الممثل جورج كلوني في مقابلته للشخص المناسب الذي يمكن أن يكمل معه حياته، وقال ليوناردو لأصدقائه أنه يكره رؤيته في أخبار حول مواعدة النساء الأقل من 25 عاما فقط وهذا أصبح يزعجه ويقول صديق ليوناردو لمصدر The Sun أن هناك علاقة جيده بين كل من ليوناردو وجيجي مضيفًا: "إنهم يعشقون بعضهم و لكن يبدو أن ليوناردو ليس لديه خطط للإعلان عن علاقتهما بعد".