شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان رشيد للموسيقى والغناء فى دورته الأولى بحضور مجدى صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة، ويحيي بعد قليل النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالنشيد الوطني المصري، ويتغنى بعد قليل الفنان مصطفى قمر بنخبة مختارة من أعماله الخاصة منها: الليلة دوب ، السود عيونه ، منايا وغيرها، ويسبقه حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة التى أعيد صياغتها.

يذكر أن مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة، وتقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .