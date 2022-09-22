شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يدعم مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حمادة هلال دعمه لصديقه مصطفى كامل، فى السباق الانتخابى الذى يخوضه الأخير على منصب نقيب الموسيقيين، خلفا للنجم هانى شاكر الذى تقدم باستقالته.

وقال حمادة هلال فى فيديو مصور: أخويا وحبيبى وصاحب عمرى مصطفى كامل وشريك نجاحى فى كل أغانيا وفى حياتى مصطفى كامل.. ربنا يكرمك ويوفقك فى النقابة ودايما إحنا معاك ومش سايبينك خالص.. حبيبى يا مصطفى ربنا ينجحك".

أصبح عدد المتنافسين على مقعد نقيب المهن الموسيقية 4 فقط هم: مصطفى كامل، ومصطفى حلمى أمين، وشريف حلمى، وعلاء سلامة، بعد انسحاب المرشح الخامس على الشريعى.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 من نفس الشهر نفسه. ويتم إعلان قائمة المرشحين النهائيين وكشوف الناخبين، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 11 أكتوبر.