شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: جوائز "جزيرة غمام" تتويج لمجهود شاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السيناريست عبد الرحيم كمال عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل سيناريست عن مسلسل جزيرة غمام، خاصة أنها عن عمل لم يكن سهلا على الإطلاق – بحسب تصريحاته.

وأضاف "كمال" أنه فخور بجوائز العمل التي حصل عليها وهي تتويج لمجهود شاق بذلوه جميعا ليظهر العمل بهذه الصورة.

كما عبر عن اعتزازه بأن الجوائز مقدمة من لجنة تحكيم تضم أسماء كبيرة في عالم صناعة الدراما وفي دورة يرأسها النجم الكبير يحيى الفخراني، متمنيًا استمرار هذا المهرجان بنفس هذه القوة والجمال، ويعبر بقوة عن المكانة التي وصلت إليها الدراما المصرية، مقدما التهنئة لكل الفائزين بالجوائز بل لكل العاملين في الصناعة.

جزيرة غمام تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي - تامر مرسي- وبطولة طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولى ووفاء عامر ومحمود البزاوي.

على صعيد آخر يناقش عبد الرحيم كمال يوم السبت القادم روايته "أبناء حورة" في دار الحكمة بمقر نقابة الأطباء في ندوة يديرها الدكتور عماد العادلي بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.