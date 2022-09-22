شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات النهائية لحفل فعاليات مهرجان رشيد فى دورته الأولى بالبحيرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري حاليًا الاستعدادات النهائية للدورة الأولى من مهرجان رشيد والتي تنظمه وزارة الثقافة، وحرص على الحضور حتى الآن مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر بعد قليل إحياء النجم مصطفى قمر حفل الافتتاح، ويقام المهرجان على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 24 الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من نائب محافظ البحيرة، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة التى تعلن انطلاق الفعاليات ثم يتغنى الفنان مصطفى قمر بنخبة مختارة من أعماله الخاصة، ويسبقه حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة التى أعيد صياغتها .

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة، وتقام فعالياته على مدار 3 أيام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .