شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يفتتح أولى حفلات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم مصطفى قمر مساء اليوم الخميس أولى حفلات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذي يقام بميناء رشيد الجديد بمحافظة البحيرة، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: منايا وسكة العاشقين ودباديبو وغيرها، ويقام المهرجان على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 24 الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

المهرجان يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس

بميناء رشيد الجديد .

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من نائب محافظ البحيرة، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة التى تعلن انطلاق الفعاليات.

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .