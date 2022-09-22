شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان عن رحيل هشام سليم: ستظل إلى الأبد في قلبي وروحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعت النجمة شريهان الفنان هشام سليم الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادق ولكن عزائي اني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلاً في الأيام القليلة الماضية".

وأضافت "ارحل يا توأم عمري النقي، الصادق، الأمين، الملتزم، المحترم الجميل ..ارحل يا صديقي، زميلي، شقيقي، ارحل يا حبيبي .. لكنك لن ترحل مني أبداً الى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي وسنلتقي."



حساب شريهان

واستكملت شريهان، "اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت الى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا ارحم الراحمين .. اللهم انه كان يشهد أن لا إله الا أنت وان محمداً عبدك ورسولك وانت اعلم به ، اللهم ثبته عند السؤال .. في سلام الله ورحمته وفردوسه الأعلى يا هشام سليم ".

و كان أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان



هشام سليم وشريهان