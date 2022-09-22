شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم خلال لقاء سابق: ما حبتش قد التمثيل ولكن لم أجد التقدير المستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جميع اللقاءات السابقة للفنان الراحل هشام سليم أكد فيها على حبه الشديد للفن وأنه عشق الفن رغم الظلم الذي تعرض له أحيانا في السينما خلال سنوات نشاطه الفني.

وقال الفنان هشام سليم خلال لقاء سابق في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال: "لما بفكر وأقول ممكن أعمل أي لو مكنتش كملت في التمثيل مكنتش بلاقي نفسي إن ممكن أنجح في حاجة تانية" متابعًا: "عمري ما حبيت حاجة قد التمثيل في حياتي، أنا بحب جدا كل الأدوار اللي بعملها إن كانت كويسة أو وحشة".

كما تحدث خلال اللقاء عن معاناته من سوء التقدير، قائلًا: "ولكن كل اللي عانيت منه إن ملقتش نفس التقدير اللي بياخده الناس الأقل مني، سواء المادي أو المعنوي او الإعلامي، أنا الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مكمل إني رغم كل الظروف اللي كانت او كنت شايفها ضدي فأنا متواجد فأنا مبسوط من نفسي أوي، فحتى لو اختفيت ورجعت لما برجع بيبقى ليا وجود وبعمل حاجة الناس بتحترمها ودا كفاية بالنسبالي".

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان الكبير هشام سليم صباح اليوم بعد معاناته من مرض السرطان، كما تشاع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن هشام سليم غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.