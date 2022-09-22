التعليق الأول ل ” نور هشام سليم ” بعد وفاة والده

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - نشر ” نور هشام سليم ” منشورا له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري في التعليق الأول له بعد وفاة والده الفنان ” هشام سليم ” صباح اليوم .

حيث أعرب نور هشام سليم عن شكره وتقديره لكل من قدم له التعازي في وفاة والده .. وأعلن عن عدم إقامة عزاء للفنان هشام سليم .

فكتب نور في منشوره قائلا : ” شكر الله سعيكم جميعا .. ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة ” .

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان هشام سليم في الساعات الأولى من صباح الخميس 22 سبتمبر بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر ناهز 74 عاما .

وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل وتشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد .