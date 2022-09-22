أحمد سلامة يصطحب زوجته الفنانة الشهيرة في مهرجان القاهرة للدراما.. لن تصدق من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - تألق عدد من النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما، والذي انطلق مساء أمس الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات.

وحضر الحفل كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، أمير كرارة، آسر ياسين، أحمد مجدي، عبدالله مشرف، محمد كريم، حسام الحسيني، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، أكرم حسني، محمد محمود عبدالعزيز، شيكو، هشام جمال، أحمد زاهر، صبري فواز، أحمد صيام، خالد عليش، أحمد فهمي، محمد رياض، أحمد عبدالعزيز.

وعلى رأس الحضور كان الفنان المصري القدير أحمد سلامة بصحبة زوجته التي فوجئ بعض الجمهور بهويتها، حيث أنها الفنانة المصرية (منى جلال) والتي شاركت في بطولة العديد من الاعمال الناجحة آخرها كان مسلسل أبو العروسة .

أحمد سلامة وزوجته

زيجات أحمد سلامة:

تزوج الفنان أحمـد سلامة أربع زوجات، وكانت أولى زوجاته السيدة “منى محمود” والتي أنجبت له ولده الوحيد، ثم تزوج من بعدها ثلاث زوجات، ورزق بسبع بنات، وهن سارة وزينب، وموني، وسلمى، وفريدة، ونانا، ومنار، ولذلك لقب في الوسط الفني بلقب “أبو البنات”.

أحمد سلامة وزوجته الفنانة منى جلال

وكانت آخر زوجاته هي الفنانة (منى جلال) والتي أنجب منها ابنتيه التؤام سلمى، وفريدة، وأكد أنها لم تعتزل الفن ولكنها ابتعدت قليلاً لتهتم بأمور زوجها وبناتها التوأم، وقد عادت منى جلال للظهور مرة أخرى في “مسلسل أبو العروسة”. وعن علاقته بزوجاته السابقات قال أن علاقته بهن جيدة للغاية قائمة على الود والاحترام المتبادل من أجل بناته.

أبناء أحمد سلامة:

رُزق أحمد سلامة بولد واحد وهو أكبر أبنائه، ثم أنجب بعده سبع بنات وهن منى سلامة والشهيرة بموني وهي الابنة الوحيدة المتزوجة، سارة سلامة وزينب سلامة اللتان عملتا في مجال الفن والتمثيل مثل والدهما، وظهرت سارة في مسلسل “ابن حلال” مع الفنان محمد رمضان، أما زينب سلامة فقد ظهرت بدور “مارينا” في مسلسل “أبو العروسة”، ونانا سلامة، ومنار سلامة واللتان دخلتا في مجال عروض الأزياء، والتوأم سلمى سلامة وفريدة سلامة بناته من زوجته الأخيرة الفنانة منى جلال.

وعن علاقته ببناته يقول أحمـد سلامة أنه صديق لبناته، يشاورهن في كل أموره، وهن يأخذن رأيه في جميع شئونهن، ويحرص سلامة على أن تكون العلاقة بين بناته قوية ومليئة بالحب على الرغم من أنهن لسن شقيقات.

أحمد سلامة: مهرجان القاهرة للدراما ولد كبير

أكد أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه تم اختيار الدكتور يحيي الفخراني ليكون رئيس مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الأولي، وأن هذا الاختيار مميز، وهذا المهرجان ولد كبير بالمشاركين.

وأضاف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خلال حواره ببرنامج راجل و 2 ستات المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وهيدي كرم، أن هناك تعاون بين الجميع لخروج هذا المهرجان بشكل مميز.

ولفت إلى أن الجميع يحب الدكتور يحيي الفخراني، واختياره جاء بالإجماع، وأن المهرجان سينال إعجاب الجميع.

واشار إلى أن المهرجان سيتم تقييم الأعمال الدرامية 2022، وكشف أن هناك 22 مسلسل، ورقم 23 مسلسل الاختيار، الذى هو خارج المنافسة، وسيكون له تكريم خاص.

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