شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عادل وعلى البدرى.. هشام سليم يلحق بممدوح عبدالعليم بعد 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك بعد 6 سنوات من رحيل الفنان القدير ممدوح عبدالعليم الذي جسد دور شقيقه خلال أحداث مسلسل "ليالي الحلمية" ليودع الجمهور الشقيقين عادل البدري وعلي البدري.

وقدم هشام سليم في سلسلة أجزاء "ليالي حلمية" دور "عادل البدري"، ابن الذوات الذى تربى فى أحضان والدته "نازك السلحدار" ووالده الباشا "سليم البدرى"، وفى نفس الوقت عندما أحب وقع فى غرام "قمر" التى عاشت وتربت فى حوارى "الحلمية"، فيما جسد الفنان ممدوح عبدالعليم دور شقيقه "علي" والذي وافته المنية قبل التحضير للجزء السادس من العمل.

وبعد رحيل الفنان ممدوح عبدالعليم عام 2016 إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نعاه صديقه الفنان هشام سليم، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الله يرحمك يا ممدوح.. الله يرحمك يا أخى.. كنا هنتقابل قريب لكن ربنا أراد أن تكون بجانبه".

وتابع هشام سليم قائلاً: "هتوحشنى أكتر لكن مش هقدر أعمل حاجة غير أنى ادعى لك وأخليك عايش جوايا..إلى اللقاء يا دوحة...إنا لله وإنا إليه راجعون.. كنت عبد العليم وقد اختارك أن تكون عنده..الله يرحمك ويدخلك جناته".





ممدوح عبدالعليم

يذكر أن هشام سليم غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.