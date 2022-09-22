شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ينعى هشام سليم: "ربنا يرحمك.. اتكلمنا من يومين وقال لى مستنيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان شريف منير صديقه الفنان الراحل هشام سليم حيث نشر صورته من خلال حساب الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " إنا لله و إنا إلية راجعون لسة كنا بنتكلم أول إمبارح وقولتلة عايز أشوفك وقالى مستنيك يا شريف لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك"



شريف منير

اما الفنانة هند صبري فنعت هشام سليم بصورة برفقته وعلقت، "رحل عن عالمنا اليوم فنان قدير صاحب رحلة فنية مهمة و إنسان رائع و مهذب جمعني به مسلسل هجمة مرتدة..رحم الله النجم هشام سليم وخالص عزائي لاسرته الكريمة والصديقة العزيزة النجمة يسرا زوجة شقيقه".



هند صبري

اما الفنانة لقاء الخميس فقالت " الغالي مشي..حبيبي ربنا يرحمك ويراضيك ويرضيك .. تعبت كتير هاتوحشنا اوي..هشام سليم، في حين قالت الفنانة والراقصة دينا "وداعا هشام سليم …انا لله و انا اليه راجعون. اللهم ارحمه و اغفرله و اسكنه فسيح الجنات.نسألكم الدعاء".



دينا

و أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 62 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.

وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائى الأول له فى فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك فى فيلمى "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

درس هشام فى معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

علاقته بزوجته استمرت ما يزيد على 14 عامًا اكتسبا فيها الاحترام المتبادل الذى يعد أهم المكاسب لأى علاقة بين اثنين.

بدأ فى العمل التليفزيونى فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك فى الكثير من الأعمال وهي: فيلم "اسكندرية كمان وكمان"، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.