شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على يسرا فى جنازة هشام سليم ونجمات الفن يواسونها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت النجمة يسرا الفنان الراحل هشام سليم شقيق زوجها خالد سليم، حيث شاركت فى تشييع جثمانه بعد عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وظهرت يسرا فى الجنازة وعلامات الحزن واضحة عليها لاسيما وانا الراحل كانت تربطها به علاقة صداقة كبيرة بجانب النسب بينهما، وحرصت صديقاتها الفنانات على مواساة يسرا واحتضانها خلال الجنازة لدعمها فى هذه اللحظات الصعبة

ونعت يسرا، الراحل هشام سليم، شقيق زوجها خالد سليم، بكلمات مؤثرة، حيث كتبت على حسابها على إنستجرام:" أخويا و حبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعا. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة.

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 64 عام، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهور في حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفني والاعلامى، فلم يستطيع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشر في مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار في تسجيل صوتى لاحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التي رد فيها هي الأخيرة له اذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها:""أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.



























































































































































































































