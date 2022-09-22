شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز ومحمود عبدالمغني ينعيان الراحل هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان كريم عبد العزيز وفاة الفنان الراحل هشام سليم بعد رحيله صباح اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد إصابته بمرض السرطان، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "الفيسبوك"، معلقًا عليها: "البقاء والدوام لله، رحم الله الفنان هشام سليم وادخله فسيح جناته، نسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة".



كريم عبدالعزيز

كما نشر الفنان محمود عبد المغني صورة للراحل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا عليها: "وداعا يا محترم يا صاحب الأخلاق الرفيعة اللهم ارحمه واغفر له".



محمود عبدالمغني

وانتشر فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.