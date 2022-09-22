شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هشام سليم، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمشاركة عدد كبير من الفنانين على رأسهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، نبيلة عبيد، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد النبوى، منة شلبى،محمود حميدة، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان وأشرف عبد الباقى، المخرجة مريم أبو عوف.

وحضر الجنازة أيضاً الفنانون هشام ماجد، مدحت صالح، ماجدة زكى، منى عبد الغنى، وفاء عامر، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الشاعر جمال بخيت،بشرى، المخرج عمرو عرفة، مريم الخشت، عمرو محمود ياسين، محمد جمعة، المنتج عصام الامام، محمد رياض، مجدى كامل ومها أحمد، أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، عبير صبرى وزوجها أيمن البياع، شهيرة، أحمد بدير، محمد الصاوى، فتوح أحمد، محمود طاهر رئيس مجاس ادارة النادى الأهلى السابق، المطرب أبو، اسلام جمال.

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهور في حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفني والاعلامى، فلم يستطيع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشرت في مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار في تسجيل صوتى لاحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التي رد فيها هي الأخيرة له اذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها:""أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.