شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وإنجي علاء ومي كساب ينعون هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنان هشام سليم الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عامًا إثر إصابته بمرض السرطان.

وشارك الفنان يوسف الشريف في دفتر عزاء الفنان الراحل، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفنان القدير هشام سليم وأسكنه فسيح جناته، البقاء لله".



يوسف الشريف

وقدمت الفنانة مي كساب العزاء لأسرته، وكتبت عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير "تويتر": "إنا لله وإنا آليه راجعون خالص التعازي لأسره الفنان هشام سليم ولأختي الغاليه الأستاذه يسرا وزوجها المحترم الأستاذ خالد سليم في وفاه أخيه الله يرحمه ويغفرله ويصبركم علي فراقه نسألكم الفاتحه والدعاء".



مي كساب

كما شاركت السيناريست إنجي علاء صورتين لهشام سليم في صغره وكبره، وعلقت عليها عبر "تويتر" قائلة: "وداعا هشام سليم، لا إله إلا الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. انا لله وانا اليه راجعون".



انجي علاء

وانتشرت فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية، وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".

وغاب هشام سليم عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدم مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.