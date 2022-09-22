شكرا لقرائتكم خبر عن منتجا جيمس بوند: إدريس إلبا هو الاختيار المفضل لـ خلافة دانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند الثنائى باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون عن حقيقة التكهنات بأن الممثل العالمى إدريس إلبا هو الأول في قائمة المرشحين لبطولة فيلم 007 المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وفي مقابلة مع موقع Variety، قالت بروكلي: "نحن نحب إدريس، والفكرة هو أن فيلم بوند التالي سيكون بعد عامين، وعندما نختار شخص للعب شخصية بوند، عليه الالتزام باتفاقية مدتها من 10-12 عامًا، لذلك ربما يفكر البا" هل هو يريد حقًا لعب الشخصية والإلتزام بذلك؟.

وأضافا نحن نتفهم أن الكثيرين لا يريدون القيام بذلك، وانا أتذكر أنه كان من الصعب جعل دانيال كريج يلعب هذا الدور، ثم تدخل ويلسون قائلا: "وكان في أوائل الثلاثينيات من عمره في ذلك الوقت!"

انتهت فترة كريج مع دور جيمس بوند مع فيلم No Time To Die الذى طرح عام 2021، ومنذ تنحيه عن هذا الدور، انتشرت التكهنات حول بديله.

لطالما كان إلبا يميل للدور، حيث اعترفت بروكلي سابقًا أنه كان "جزءًا من المحادثة" لخلافة كريج.

وأكملت بروكلى حديثها قائلة:"حسنًا، نحن نعرف إدريس، نحن أصدقائه، وهو ممثل رائع، وكما تعلم، لقد كان جزءًا من المحادثة، ولكن من الصعب دائمًا إجراء المحادثة عندما يكون لديك شخص ما في المقعد".